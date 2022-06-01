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Москвичам рассказали о мероприятиях в детском музее в «Царицыне»

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о мероприятиях в детском музее в «Царицыне»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Москвичам рассказали о мероприятиях детского музея, находящегося на территории Государственного музея-заповедника «Царицыно». Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Детский музей, расположенный в Большом дворце, легко и увлекательно рассказывает об истории музея-заповедника, архитектуре и увеселениях времен Екатерины II. А для самых маленьких — здесь ждут малышей в возрасте от трех лет — посещение детского музея вполне может стать первым знакомством с музейной культурой, — говорится в сообщении.

Так, координатор проектов образовательного отдела музея-заповедника Наталья Мачихина рассказала, что на территории музея есть несколько залов. В первом зале, посвященном разным историческим эпохам, гостей встречает инсталляция «Царицынский дуб». Там установлены небольшие мониторы, на которых можно посмотреть короткие мультфильмы о том или ином историческом периоде — от бронзового века до времен СССР.

Более подробную информацию о музее можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также жителям столицы сообщили об истории шкафа и парных стульев, пополнивших коллекцию музея-заповедника «Царицыно».

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, куда сходить в столице в День защиты детей. В частности, жители города могут посетить большой фестиваль школ искусств в «Зарядье», выставку подросткового современного искусства на Винзаводе и многие другие мероприятия.

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