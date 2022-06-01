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Памятник Доктору Лизе открыли в Сочи

Анастасия Колоскова
Общество
Памятник Доктору Лизе открыли в Сочи
Фото: РИА Новости

В День защиты детей в Сочи торжественно открыли памятник российскому врачу Елизавете Глинке, которая погибла в авиакатастрофе в 2016 году. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба администрации города.

Уточняется, что инициатива открытия памятника принадлежит главе Сочи Алексею Копайгородскому.

Монумент установили на набережной реки Мзымта в центре Адлера, недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

— Сегодня, именно в День защиты детей, мы открываем бюст легендарного Доктора Лизы, трагическая судьба которой оказалась навечно связана с нашим городом. Елизавета Глинка самоотверженно помогала детям Донбасса, оказавшимся в зоне военных действий, лично помогла многим из них получить необходимую медицинскую помощь после ранений, — отметил Копайгородский, чьи слова приводятся в сообщении.

Глава города уточнил, что доктор Лиза всегда оказывалась в первых, где требовалась помощь. По его словам, сочинцы не забывают о ее самозабвенном служении людям.

В этот же день в Москве на Лялиной площади открыли памятник советскому поэту Самуилу Маршаку.

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