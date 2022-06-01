Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Излишество или систематизация: эксперты оценили идею усилить контроль за регистрацией в соцсетях

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Излишество или систематизация: эксперты оценили идею усилить контроль за регистрацией в соцсетях
Фото: Pexels

Регистрацию в социальных сетях нужно регламентировать со стороны государства, заявил в комментарии «Вечерней Москве» председатель Союза отцов России Юрий Соленов. Ранее замглавы Следственного комитета Елена Леоненко заявила о необходимости разработки нового порядка регистрации в социальных сетях, поскольку, по ее словам, действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.

— Эта идея очень хорошая. Регламентировать регистрацию в соцсетях нужно со стороны государства. Запрещенный контент не должен находиться в открытом доступе. Ведь он негативно влияет на наших детей, — считает Юрий Соленов.

По его словам, такая инициатива — это вовсе не ужесточение контроля, а просто систематизация пользователей. Главное, чтобы в этом были заинтересованы и владельцы социальных сетей, добавил эксперт.

В то же время крайне странным и бесполезным назвал предложение СК РФ координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев:

— Правоохранительные органы уже обладают всем необходимым инструментарием для установления места и устройства, с которого выходили в интернет, чтобы опубликовать какой-то контент. А регистрация в социальных сетях по паспорту не исключает того факта, что информацию, фото или видео размещает кто-то другой, а не тот, на кого зарегистрирован аккаунт.

По мнению Парфентьева, то, что большой объем данных всех пользователей соцсети будет храниться в какой-то одной базе, представляет опасность. Ведь в случае утечки, полагает эксперт, слишком много информации уйдет в открытый доступ. И этим с радостью воспользуются злоумышленники, добавил Парфентьев.

Новые инициативы в сфере регулирования регистрации в соцсетях излишни, заявил «Вечерней Москве» руководитель Исследовательского центра мультиплатформенных систем Института программных систем РАН Сергей Абрамов. Он напомнил о том, что сейчас почти во всех соцсетях регистрация идет по номеру телефона.

— У добросовестных операторов связи и так достаточно данных о пользователях. Номера телефонов связаны с паспортными данными. Так что новые инициативы излишни. Тем более поиск нарушителей, которые публикуют запрещенный контент, относится к оперативно-разыскным мероприятиям, — говорит Абрамов. — И на это СК имеет определенный бюджет. Но при нововведениях соцсетям понадобятся дополнительные программные решения. Кто их будет оплачивать? Если за счет налогов людей, то это может вызвать недовольство.

Социальные сети Законы Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте