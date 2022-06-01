Излишество или систематизация: эксперты оценили идею усилить контроль за регистрацией в соцсетях

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Регистрацию в социальных сетях нужно регламентировать со стороны государства, заявил в комментарии «Вечерней Москве» председатель Союза отцов России Юрий Соленов. Ранее замглавы Следственного комитета Елена Леоненко заявила о необходимости разработки нового порядка регистрации в социальных сетях, поскольку, по ее словам, действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.

— Эта идея очень хорошая. Регламентировать регистрацию в соцсетях нужно со стороны государства. Запрещенный контент не должен находиться в открытом доступе. Ведь он негативно влияет на наших детей, — считает Юрий Соленов.

По его словам, такая инициатива — это вовсе не ужесточение контроля, а просто систематизация пользователей. Главное, чтобы в этом были заинтересованы и владельцы социальных сетей, добавил эксперт.

В то же время крайне странным и бесполезным назвал предложение СК РФ координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев:

— Правоохранительные органы уже обладают всем необходимым инструментарием для установления места и устройства, с которого выходили в интернет, чтобы опубликовать какой-то контент. А регистрация в социальных сетях по паспорту не исключает того факта, что информацию, фото или видео размещает кто-то другой, а не тот, на кого зарегистрирован аккаунт.

По мнению Парфентьева, то, что большой объем данных всех пользователей соцсети будет храниться в какой-то одной базе, представляет опасность. Ведь в случае утечки, полагает эксперт, слишком много информации уйдет в открытый доступ. И этим с радостью воспользуются злоумышленники, добавил Парфентьев.

Новые инициативы в сфере регулирования регистрации в соцсетях излишни, заявил «Вечерней Москве» руководитель Исследовательского центра мультиплатформенных систем Института программных систем РАН Сергей Абрамов. Он напомнил о том, что сейчас почти во всех соцсетях регистрация идет по номеру телефона.

— У добросовестных операторов связи и так достаточно данных о пользователях. Номера телефонов связаны с паспортными данными. Так что новые инициативы излишни. Тем более поиск нарушителей, которые публикуют запрещенный контент, относится к оперативно-разыскным мероприятиям, — говорит Абрамов. — И на это СК имеет определенный бюджет. Но при нововведениях соцсетям понадобятся дополнительные программные решения. Кто их будет оплачивать? Если за счет налогов людей, то это может вызвать недовольство.