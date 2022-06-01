Названы причины увольнения пяти генералов МВД

Фото: Пресс-служба Госдумы

В правоохранительных органах объяснили причины отстранения от должностей пяти генералов МВД и одного полковника полиции в среду, 1 июня.

Источник подтвердил факт увольнения и отметил, что они никак не связаны с какими-либо недоработками.

— Кто-то ушел на пенсию, кто-то в кадровый резерв с последующим назначением, — передают его слова «Известия».

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции. Так, свои должности освободили — начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин.

Кроме того президент освободил от должности замглавы МЧС России Андрея Гуровича, который занимал пост с 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.