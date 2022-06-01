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Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой населения Донбасса

Евгений Белоусов
Политика
Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой населения Донбасса
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Нынешнюю ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную. Такое мнение высказал в среду, 1 июня, президент России Владимир Путин.

— Ничего здесь необычного на самом деле не происходит, хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей в Донбассе, — это, конечно, экстраординарная ситуация, — заявил глава государства.

Путин также отметил, что проблем у России всегда хватало, и сейчас не происходит ничего необычного. Президент добавил, что сейчас государство занимается денацификацией и демилитаризацией Украины, передает РИА Новости.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей должно будет самостоятельно принять решение о судьбе своих регионов.

Кроме того, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР войдут в состав России.

Россия Донбасс Владимир Путин
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