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«Все в порядке»: Пушилин опроверг информацию о своем ранении

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Все в порядке»: Пушилин опроверг информацию о своем ранении
Фото: vk/pushilindenis

Распространяемая украинскими СМИ информация о ранении главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина является ложной. Об этом в среду, 1 июня, сообщил сам Пушилин.

— Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым — прим. «ВМ») чувствуем себя вполне хорошо, — заявил глава республики.

До этого украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива сообщил, что Пушилин якобы получил серьезное ранение, передает РИА Новости.

До этого Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками. По словам Пушилина, также могут проходить промежуточные суды на манер тех, какие проводились в годы Великой Отечественной войны.

Также глава ДНР сообщил о начале штурма города Красный Лиман в Донецкой области. По словам Пушилина, уже более половины Красного Лимана занято российскими военными.

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