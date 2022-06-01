В Москве начали принимать заявки на гранты для кинопроизводителей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Москино» 1 июня начало принимать заявки на гранты для кинопроизводителей, снимающих фильмы и сериалы в вне зон жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Гранты могут компенсировать около четверти затрат на аренду площадок городской собственности. При этом льготы будут предоставляться только тем компаниям, которые организовали съемки с 1 января по 30 сентября 2022 года. Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 сентября.

— Чтобы получить городской грант, производители кино и сериалов должны снимать их при содействии Московской кинокомиссии. <...> Предельный размер финансовой поддержки за съемку одного фильма или сериала — 3,5 миллиона рублей, — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, с 1 июня прием заявок на гранты в размере десяти миллионов рублей начал принимать Дом культуры «Культурный центр». Финансирование получат первые пять компаний, которые в 2022 году снимут картину в кинопарке около деревни Юрово в ТиНАО.

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер поддержки столичной киноиндустрии.