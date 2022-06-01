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«Противостоим любой эскалации»: Блинкен прокомментировал новую военную операцию Эрдогана

Евгений Белоусов
В мире
«Противостоим любой эскалации»: Блинкен прокомментировал новую военную операцию Эрдогана
Фото: flickr/statephotos

Америка решительно выступает против любой эскалации в Сирии. Об этом в среду, 1 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы противостоим любой эскалации на севере Сирии. Совместно с партнерами мы продолжаем эффективно противостоять ИГ* в Сирии. И мы не хотим, чтобы произошло что-то, что может подорвать усилия, приложенные к тому, чтобы сдержать ИГ в пределах, в которые мы их загнали, — подчеркнул он.

Так госсекретарь отреагировал на недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале новой антитеррористической операции в Сирии. Блинкен отметил, что подобные действия могут подорвать стабильность, сложившуюся сейчас в регионе, передает РИА Новости.

Турция намеревается провести новую операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС). Эрдоган заявил, что какие-либо попытки узаконить организации, которые Анкара признает террористическими, ни к чему не приведут.

До этого Блинкен заявил, что, несмотря на происходящее на Украине, именно Китай представляет серьезную угрозу современному мировому правопорядку. Вашингтон сосредоточится именно на Китае, даже учитывая проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

Реджеп Тайип Эрдоган Терроризм Энтони Блинкен
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