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От комиксов к игротеке. Главный книжный фестиваль удивит москвичей

Виктория Филатова
Общество
От комиксов к игротеке. Главный книжный фестиваль удивит москвичей
Директор департамента поддержки периодической печати Минцифры и директор РГДБ Мария Веденяпина объявляет афишу фестиваля «Красная площадь — 2022 / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

3 ИЮНЯ в Москве стартует восьмой книжный фестиваль «Красная площадь». В рамках этого события пройдет более 500 мероприятий на 13 площадках.

По словам председателя оргкомитета фестиваля Владимира Толстого, за восемь лет фестиваль не отменялся ни разу. И это огромное достижение во времена, когда все меняется каждый день.

— Скажу честно, что в 2020 году, что сейчас — непросто получить разрешение на проведение массового мероприятия в центре Москвы, — объяснил он. — Но книжный фестиваль — это именно то, что необходимо в наше время. Если в пандемию люди были замкнуты в тесных пространствах и мечтали о любой форме очного общения, то сегодня у них другое, но не менее тревожное настроение. Необходимо подтверждение, что литературная жизнь продолжается, и никакой отмены культуры в России нет и быть не может.

В этом году фестиваль ждет множество нововведений. Например, появится научный лекторий, где пройдут лекции, посвященные космосу, экологии, познанию себя, работе со стрессом и искусственному интеллекту. К примеру, в рамках лектория инженер-аналитик Игорь Лисов представит книгу «Разведчики внешних планет. Путешествие «Пионеров» и «Вояджеров» от Земли до Нептуна и далее» и расскажет о подготовке и запуске космических аппаратов.

На одной из самых популярных площадок — «Детская и учебная литература» — рядом с детской сценой и зоной мастер-классов разместят игротеку, которая будет работать все дни фестиваля. Впрочем, помимо игр в двух павильонах площадки можно будет встретиться с любимыми писателями, в числе которых Андрей Усачев, Анна Гончарова и многие другие, а также поболеть за старших братьев и сестер на суперфинале чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников.

Москве в этом году отвели место у здания Государственного исторического музея.

— На площадке «Москва — литературный мегаполис» будут работать две зоны — «Малая сцена» и «Библиотека», программа будет очень насыщенной. На Малой сцене в течение всего фестиваля будут проходить концерты, спектакли, перформансы и кинопоказы, — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Также столица проведет традиционную акцию «Списанные книги», в рамках которой посетители смогут забрать любые понравившиеся книги, которые подготовили для них московские библиотеки.

Но главной новинкой фестиваля этого года станет площадка комиксов. Они в формате фестиваля будут представлены впервые, хотя разговоры об этом ведутся чуть ли не с первого года существования «Красной площади».

— Комиксы — это не только подростковый жанр, — пояснил Алим Велитов, куратор площадки. — Это и иллюстрированные истории для самых маленьких, и образовательные форматы для молодых людей, и глубокие вещи для взрослых. Наша задача — охватить полный спектр, чтобы читатели видели, что присутствует на рынке.

Лейтмотивом этого года стал исторический комикс.

Так, одно из независимых издательств представит на фестивале графические романы о Первой мировой войне, вышедшие из-под пера отечественных художников Аскольда Акишина и Ильи Воронина. На площадке «Художественная литература» выступят как известные писатели, так и совсем молодые. В числе мэтров можно будет увидеть Захара Прилепина, Александра Куприянова, Олега Роя и Александру Маринину. Неожиданным дебютантом «Красной площади» станет Павел Воля, который представит на площадке свой первый большой роман «Петтерсы».

— Одной из важнейших наших задач является работа с молодыми писателями, — рассказал куратор павильона художественной литературы Олег Новиков. — При этом нужно не только помочь им раскрыть свои таланты, но и познакомить читателей с ними и заинтересовать новыми жанрами и произведениями. Все четыре дня сопровождать литературную программу будет культурная. На главной сцене выступят Театр Наций, МХТ им. А. П., Чехова, ансамбль народных инструментов «Рапсодия» и ансамбль Донецкой академической филармонии. Завершится фестиваль 6 июня выступлением камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

СПРАВКА

«Красная площадь» — ежегодный российский книжный фестиваль, проводимый в Москве. Приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина. Впервые книжный фестиваль на Красной площади под рабочим названием «Книги России» прошел в 2015 году и стал кульминационным событием Года литературы. По завершении этого проекта было принято решение сохранить книжный фестиваль под названием «Красная площадь» и сделать его ежегодным.

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