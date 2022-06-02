В США подтвердили проведение «киберопераций» против России

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Любая наступательная киберактивность против РФ не является нарушением политики Соединенных Штатов по предотвращению прямого конфликта. Об этом сказала в среду, 1 июня, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так она прокомментировала заявления начальника киберкомандования США генерала Пола Накасоне, который ранее сообщил, что Америка провела серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины.

Он отметил, что все «цифровые операции» против России проводятся под гражданским надзором и в соответствии с политикой, принятой Минобороны США. При этом генерал не стал вдаваться в детали и подтверждать законность таких действий.

С начала спецоперации на Украине число DDoS-атак на российские организации выросло в разы по сравнению с аналогичными периодами 2021 года, передает РБК.

В апреле на Украине признались в совершении более 600 хакерских атак против РФ и Белоруссии. Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что создал первую в мире «киберармию».