Названы лучшие российские города для молодежи

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россияне считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань являются лучшими городами для жизни молодежи. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».

Самым подходящим городом для молодых людей опрошенные назвали Москву (70 процентов), еще 65 процентов респондентов считают, что для жизни молодым людям отлично подходит Санкт-Петербург. Тройку городов для молодежи замыкает Казань (32 процента).

Также россияне выделили в числе лучших городов для молодежи Екатеринбург — за него отдали голоса 26 процентов. Сочи выбрали 24 процента опрошенных, Краснодар — 23 процента, Новосибирск — 22 процента, Калининград — 18 процентов, Нижний Новгород — 17 процентов, Владивосток — 16 процентов, Ростов-на-Дону — 13 процентов и Тюмень — 10 процентов.

Отмечается, что россияне в своих ответах учитывали возможности трудоустройства и карьерного роста, развитую городскую инфраструктуру и высокий уровень образования в вузах. Также респонденты считают важным наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений и достойные зарплаты для молодых специалистов.

— Среди важных критериев, которым должен соответствовать город для комфортной жизни молодежи, респонденты также выбрали наличие студенческих кампусов, хорошую экологию и относительно невысокую стоимость затрат на проживание, — сообщили аналитики.

Исследование проводилось в мае 2022 года, было опрошено более 2000 совершеннолетних пользователей сервиса из всех регионов России, передает РИА Новости.

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