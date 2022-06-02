Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Названы лучшие российские города для молодежи

Юлия Курганова
Общество
Названы лучшие российские города для молодежи
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россияне считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань являются лучшими городами для жизни молодежи. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».

Самым подходящим городом для молодых людей опрошенные назвали Москву (70 процентов), еще 65 процентов респондентов считают, что для жизни молодым людям отлично подходит Санкт-Петербург. Тройку городов для молодежи замыкает Казань (32 процента).

Также россияне выделили в числе лучших городов для молодежи Екатеринбург — за него отдали голоса 26 процентов. Сочи выбрали 24 процента опрошенных, Краснодар — 23 процента, Новосибирск — 22 процента, Калининград — 18 процентов, Нижний Новгород — 17 процентов, Владивосток — 16 процентов, Ростов-на-Дону — 13 процентов и Тюмень — 10 процентов.

Отмечается, что россияне в своих ответах учитывали возможности трудоустройства и карьерного роста, развитую городскую инфраструктуру и высокий уровень образования в вузах. Также респонденты считают важным наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений и достойные зарплаты для молодых специалистов.

— Среди важных критериев, которым должен соответствовать город для комфортной жизни молодежи, респонденты также выбрали наличие студенческих кампусов, хорошую экологию и относительно невысокую стоимость затрат на проживание, — сообщили аналитики.

Исследование проводилось в мае 2022 года, было опрошено более 2000 совершеннолетних пользователей сервиса из всех регионов России, передает РИА Новости.

Жители Москвы стали призерами фестиваля «Российская студенческая весна». В состав делегации от столицы вошли 77 человек из 15 университетов — призеры и победители регионального этапа фестиваля «Московская студенческая весна». Они представили творческие номера и единую региональную программу «Выше домов».

российские города Опросы Молодежь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте