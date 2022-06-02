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СМИ: РФ применяет на Украине неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: РФ применяет на Украине неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
Фото: Минобороны РФ

Авиация России применяет в ходе специальной операции на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3, которые оборудованы для защиты от иностранных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) бортовым комплексом обороны «Витебск». Об этом рассказали в силовых структурах.

Уточняется, что данная модификация штурмовика применяется в основном на южном направлении и на Донбассе.

— Комплексы «Витебск», размещенные в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета Су-25СМ3, показывают высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами, — добавил источник ТАСС.

1 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ сбили самолет Су-25 ВСУ рядом с Донецком и вертолет Ми-8 неподалеку от Харькова. По его словам, российская армия также поразила семь украинских беспилотников и две ракеты РСЗО «Смерч».

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