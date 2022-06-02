Более двух тысяч добровольцев приняли участие в проекте «Время добра»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве завершился проект «Время добра», в нем приняли участие более двух тысяч человек. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

— В рамках проекта «Время добра» москвичи и добровольцы создавали авторские картины, реставрировали книги, помогали животным в приютах, приводили в порядок парки, сажали деревья и участвовали в донорских акциях. В этом году для участников был создан сайт, где они регистрировались на события, получали за участие минуты, которые затем можно было обменять на подарки, — рассказала Драгунова.

Сам проект «Время добра» организовал ресурсный центр «Мосволонтер». Более двух тысяч добровольцев и неравнодушных жителей столицы с 18 по 27 мая поддержали больше 40 полезных событий, благотворительных акций и мероприятий, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столице прошла юбилейная десятая программа «Лучшие социальные проекты России» — награждение компаний, активно внедряющих социальные инициативы в свою деятельность.