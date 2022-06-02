Польша решила мотивировать беженцев из Украины отменой пособий

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Польша отменит выплату ежедневных пособий для большей части украинских беженцев. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

— Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину, — приводит Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.

Так, польские власти объявят о введении подобного правила 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. В частности, речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.

Тем самым, Варшава хочет стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно, сообщает РИА Новости.

Напомним, что власти Польши решили отменить бесплатный проезд для украинских граждан в нескольких городах страны. Такое правило вступило в силу 1 июня.

Помимо этого, польское государство остановило бесплатные поставки топлива Киеву, однако продолжает снабжать Украину регулярно.