Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Проходку первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково завершили

Александр Афонин
Город
Проходку первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково завершили
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, посёлок Внуково Карта всех событий

Специалисты завершили проходку тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 2 июня.

— Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза» завершил проходку левого перегонного тоннеля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции «Внуково» Солнцевской линии метро на территории одноименного аэропорта, — говорится в сообщении.

Заммэра отметил, что это первый тоннель метро, который проложили к действующему аэропорту столицы.

Специалисты провели тоннель на расстоянии чуть более километра. Работы велись на глубине до 16,5 метра.

Всего на проходку тоннеля было затрачено 4,5 месяца. Осложнения вызвало большое количество подземных коммуникаций, в том числе коллекторов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что работы по строительству станции «Внуково» Солнцевской линии столичного метрополитена будут завершены в следующем году. Он отметил, что работы ведутся с опережением графика.

Строительство Аэропорт Внуково Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте