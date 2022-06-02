Проходку первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково завершили

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Внуково Карта всех событий

Специалисты завершили проходку тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 2 июня.

— Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза» завершил проходку левого перегонного тоннеля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции «Внуково» Солнцевской линии метро на территории одноименного аэропорта, — говорится в сообщении.

Заммэра отметил, что это первый тоннель метро, который проложили к действующему аэропорту столицы.

Специалисты провели тоннель на расстоянии чуть более километра. Работы велись на глубине до 16,5 метра.

Всего на проходку тоннеля было затрачено 4,5 месяца. Осложнения вызвало большое количество подземных коммуникаций, в том числе коллекторов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что работы по строительству станции «Внуково» Солнцевской линии столичного метрополитена будут завершены в следующем году. Он отметил, что работы ведутся с опережением графика.