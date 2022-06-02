Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» завершился в столице

Александр Афонин
Город
Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» завершился в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице завершился конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Он проходил в рамках голосования на базе проекта «Активный гражданин». Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В этом году впервые выбрать лучшие работы участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района» мы предложили жителям столицы. В голосовании в проекте «Активный гражданин» были представлены рисунки, которые вошли в шорт-лист по мнению жюри конкурса, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Среди работ детей от 7 до 11 лет в категории «Любители» лидером стал рисунок Анастасии Трунькиной, которая изобразила памятник адмиралу Федору Ушакову. В категории «Профессионалы» москвичи отметили работу Виктории Филяковой, запечатлевшей звезду главного здания МГУ.

Среди ребят постарше (12–15 лет) лучшим в категории «Любители» стала Полина Филиппова с рисунком храма Дмитрия Донского. Среди «Профессионалов» особо отличилась Татьяна Горбачева, представившая работу «Станция метро «Бульвар Рокоссовского», передает официальный сайт мэра Москвы.

Голосование за лучший детский рисунок конкурса «Наследие моего района» стартовало 18 мая. В период с 16 февраля по 25 апреля юные москвичи отправляли на суд жюри рисунки с любимыми местами своего района.

Конкурсы Активный гражданин Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте