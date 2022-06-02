Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» завершился в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице завершился конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Он проходил в рамках голосования на базе проекта «Активный гражданин». Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В этом году впервые выбрать лучшие работы участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района» мы предложили жителям столицы. В голосовании в проекте «Активный гражданин» были представлены рисунки, которые вошли в шорт-лист по мнению жюри конкурса, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Среди работ детей от 7 до 11 лет в категории «Любители» лидером стал рисунок Анастасии Трунькиной, которая изобразила памятник адмиралу Федору Ушакову. В категории «Профессионалы» москвичи отметили работу Виктории Филяковой, запечатлевшей звезду главного здания МГУ.

Среди ребят постарше (12–15 лет) лучшим в категории «Любители» стала Полина Филиппова с рисунком храма Дмитрия Донского. Среди «Профессионалов» особо отличилась Татьяна Горбачева, представившая работу «Станция метро «Бульвар Рокоссовского», передает официальный сайт мэра Москвы.

Голосование за лучший детский рисунок конкурса «Наследие моего района» стартовало 18 мая. В период с 16 февраля по 25 апреля юные москвичи отправляли на суд жюри рисунки с любимыми местами своего района.