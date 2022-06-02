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Володин: США не нужна независимая Украина

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Володин: США не нужна независимая Украина
Фото: Пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты Америки собираются использовать Украину для ослабления России. Такое мнение в четверг, 2 июня, высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России, — отметил он.

При этом парламентарий рассказал, что американская демократия приводит другие страны к разрушению. В частности, чиновник привел в пример Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию. Тем самым Володин в своем Telegram-канале ответил на высказывание президента США Джозефа Байдена, который желает видеть «демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину».

При этом спикер Госдумы заявил, что американское общество оказалось расколото. По его словам, американцы критикуют позицию властей США относительно ситуации на Украине.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в свою очередь заявил, что западные страны объявили всему Русскому миру тотальную войну. Дипломат добавил, что западная сторона надолго «отменила Россию».

Украина Вячеслав Володин США
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