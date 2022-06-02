Народный календарь. Что запрещено делать 3 июня, чтобы уберечься от обмана

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В народном календаре дата получила названия Олена (Алена) — длинные льны, Оленин день, Аленкин день, Алена Льносейка, Льняница, Посевница, Константин Овсяник. Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Запрещается в этот день вытирать лампы от пыли. Если вы ослушаетесь запрета, то впереди вас будет ожидать очень плохой период, в котором будет множество обманов и разочарований.

Запрещается в этот день выбрасывать скорлупу от вареного и съеденного утром яйца. Скорлупу в этот день необходимо собрать, мелко измельчить и посыпать по углам дома, чтобы в семье всегда были мир и взаимопонимание. Если же имеется курятник, то необходимо часть этой скорлупы подсыпать в еду птицам, чтобы они хорошо неслись.

Нельзя в этот день носить вещи темных цветов. Согласно приметам, могут возникнуть сложности в отношениях со второй половинкой: ссоры, измены, конфликты и плохое настроение. Лучше в этот день отдать предпочтение светлой одежде, в таком случае у вас появится возможность помириться с теми, с кем вы поссорились.

Приметы погоды

Кукушку закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись — пора лен сеять.

Если в Аленкин день ненастье, то и осень будет ненастная.

Кукушка кукует — к хорошей погоде.

Появились мухоморы — скоро пойдут белые грибы.

Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что запрещено делать 3 июня, чтобы уберечься от обманов

Именины отмечают: Ярослав, Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.