Народный календарь. Что запрещено делать 3 июня, чтобы уберечься от обмана

В народном календаре дата получила названия Олена (Алена) — длинные льны, Оленин день, Аленкин день, Алена Льносейка, Льняница, Посевница, Константин Овсяник. Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.
Запрещается в этот день вытирать лампы от пыли. Если вы ослушаетесь запрета, то впереди вас будет ожидать очень плохой период, в котором будет множество обманов и разочарований.
Запрещается в этот день выбрасывать скорлупу от вареного и съеденного утром яйца. Скорлупу в этот день необходимо собрать, мелко измельчить и посыпать по углам дома, чтобы в семье всегда были мир и взаимопонимание. Если же имеется курятник, то необходимо часть этой скорлупы подсыпать в еду птицам, чтобы они хорошо неслись.
Нельзя в этот день носить вещи темных цветов. Согласно приметам, могут возникнуть сложности в отношениях со второй половинкой: ссоры, измены, конфликты и плохое настроение. Лучше в этот день отдать предпочтение светлой одежде, в таком случае у вас появится возможность помириться с теми, с кем вы поссорились.
Приметы погоды
Кукушку закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись — пора лен сеять.
Если в Аленкин день ненастье, то и осень будет ненастная.
Кукушка кукует — к хорошей погоде.
Появились мухоморы — скоро пойдут белые грибы.
Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Что запрещено делать 3 июня, чтобы уберечься от обманов
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