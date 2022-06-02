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Названы причины, по которым автоледи чаще всего попадают в ДТП

Анастасия Колоскова
Происшествия
Названы причины, по которым автоледи чаще всего попадают в ДТП
Фото: pixabay.com

С начала этого года женщины-водители в Москве спровоцировали более 350 ДТП. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, уточнив, какие именно нарушения правил дорожного движения чаще всего становились причинами таких аварий.

Так, по данным ведомства, в ДТП с участием автоледи за указанный период погибли 5 человек, еще 412 получили травмы.

Основными нарушениями, стали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил перестроения и нарушение требований сигналов светофора, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Также в ведомстве заявляли, что среди многочисленных факторов, отвлекающих внимание водителя от дороги, первое место занимает мобильный телефон. По данным Госавтоинспекции, с начала года выявлено 68 236 случаев использования мобильного телефона за рулем автомобиля. При этом 67 995 таких водителей были пойманы комплексами фото- и видеофиксации.

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