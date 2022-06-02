Карту «Тройка» теперь можно купить на 32 вокзалах Подмосковья

Фото: АГН Москва

Карту «Тройка» теперь можно купить на 32 вокзалах в Московской области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

— С этого года во всех подмосковных автобусах (более 9 тысяч транспортных средств) можно оплатить проезд «Тройкой». С момента запуска «Тройки» в транспорте области картой оплачено свыше 10,2 миллиона поездок, — добавила Кротова.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Также она сообщила, что благодаря программе лояльности «Больше ездишь — меньше платишь» жители Подмосковья сэкономили почти девять миллионов рублей. По словам Кротовой, поездки между Москвой и Московской областью еще удобнее оплачивать вместе с билетной системой «СберТройка», сообщают в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Коллеги одними из первых в регионах поняли важность качественной современной билетной системы и стали внедрять ее в транспорте. С прошлого года в Подмосковье работает «СберТройка». За это время картой «Тройка» воспользовались уже более 10 миллионов пассажиров, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее столичный дептранс разъяснил новый порядок возврата карты «Тройка» в кассы метро. С начала лета 2022 года все карты «Тройка» можно будет вернуть в течение пяти лет. Если за это время владелец не сдает карту, то она остается в его собственности и продолжает работать.