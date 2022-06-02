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В России выявили 4262 случая коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4262 случая коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 85 граждан, еще 1965 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 4976 человек.

В России выявили 4262 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне вступила в силу «ковидная амнистия». С жителей города и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги.

Также с первого дня лета органы столичной исполнительной власти прекращают работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что в стране не стоит ожидать появления новой мощной волны коронавируса. Однако она отметила, что вирус постоянно мутирует и может вернуться.

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