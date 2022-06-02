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Психолог рассказала, когда можно оставлять детей одних дома

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог рассказала, когда можно оставлять детей одних дома
Фото: edu.gov.ru

Мамам и папам следует обучать своих детей азам самостоятельного и безопасного поведения дома. Подходит для этого младший школьный возраст. Об этом рассказала детский психолог Яна Лейкина.

Необходимо беседовать с ребенком, настраивать его на то, что с 7–8 лет он может оставаться дома один и обеспечивать свои базовые потребности.

— Это важно прежде всего с точки зрения психического развития, ведь в младшем школьном возрасте у ребенка оно идет весьма интенсивно, — отметила она в комментарии «Радио 1».

В этот период у детей формируется личное сознание. Они начинают более зрело выстраивать отношения с другими людьми, в том числе со взрослыми. В этом время дети учатся логически мыслить, связывать между собой различные явления, становятся более организованными. Для ребенка важно понимание, что он успешный, компетентный и может какие-то вопросы решать самостоятельно, без участия взрослых.

С начала 2022 года в столичные семейные центры поступило более 1,5 тысячи запросов о психологической подготовке детей к школе. На что стоит обратить особое внимание, рассказывает специалист семейного центра «Косино-Ухтомский» Юлия Евглевич.

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