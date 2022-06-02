Московские врачи вылечили 271 человека от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 271 гражданина от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 353 новых случая заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 149 человек. Также 10 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Накануне вступила в силу «ковидная амнистия». Органы столичной исполнительной власти не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы. Жителям столицы будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги.

Также с первого дня лета будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

Единая справочная служба столицы рассказала, как вернуть деньги по оплаченным штрафам. Для этого необходимо обратиться в любой центр госуслуг.