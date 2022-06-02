Около 100 предпринимателей Москвы прошли обучение в школе «Креатус»

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Первый поток столичных предпринимателей завершил обучение в школе интеллектуального права «Креатус». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 2 июня.

— Москва остается креативной столицей России, где творческое предпринимательство развивается активнее, чем в любом другом регионе. При этом город давно нуждался в подобных образовательных инициативах, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Школа «Креатус» ориентирована на представителей творчества. Ее главная цель — оживить креативный и инновационный рынок, помочь в запуске новых проектов, которые повысят инвестиционный потенциал города и улучшат городскую среду.

Всего обучение прошли около 100 человек. Конкурс на участие составил 7,4 человека на место. До конца года планируется еще два образовательных потока, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» подготовил новый онлайн-курс. Участники узнают все аспекты работы на маркетплейсе.