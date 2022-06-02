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Прокуратура поставила на контроль проверку по факту смерти подростка в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Происшествия
Прокуратура поставила на контроль проверку по факту смерти подростка в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура взяла на контроль проверку, которая установит все обстоятельства смерти подростка в Орехово-Зуеве. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом находятся на контроле городской прокуратуры, — сообщила она.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 1 июня на лестничной площадке многоквартирного дома в Орехово-Зуеве. 16-летний подросток, который вместе с компанией вдыхал пары газа из баллона, погиб.

По данному факту Следственный отдел по городу Орехово-Зуеву организовал доследственную проверку.

Накануне в Подольске семья из четырех человек отравилась газом в собственной квартире. Двое из них погибли, еще двое госпитализированы. По данному факту организована проверка, которую взяла на контроль прокуратора.

Проверки Следственный комитет Смерть
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