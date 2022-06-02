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Садовод назвал секретный ингредиент «зеленого» удобрения

Анна Михалюк
Общество
Садовод назвал секретный ингредиент «зеленого» удобрения
Фото: pixabay.com

Агроном и садовод Петр Ломонос назвал секретные ингредиенты удобрения, которое готовится из дачных сорняков и воды.

В народе такой настой называют «болтушка», «бродилка» или «зеленое удобрение», а для его приготовления не потребуется денег — все можно найти на участке. В ведро с водой нужно заложить сорняки, накрыть емкость пленкой и поставить на солнце, чтобы настой начал бродить в течение 3-4 дней.

— Оно содержит и азот, и фосфор, и калий в таком количестве, какое нужно растениям. Это сбалансированный настой, и большинство культур хорошо отзываются на такое удобрение, особенно тыквенные, капуста, баклажаны и перцы, — рассказал садовод в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Для настоя можно использовать одуванчики и любую другую сорную траву, измельчать ее не обязательно. При этом есть растения, добавление которых преумножит полезные свойства такого удобрение. Главный секретный ингредиент — крапива. Садовод также предлагает добавлять в настой тысячелистник, хвощ, окопник и пастушью сумку.

Еще один секрет, которым делится садовод, избавит удобрение от неприятного запаха. Для этого в настой добавляют столовую ложку соды и через четыре дня начинают полив растений. По словам агронома, передерживать удобрение не стоит, так как после этого срока полезные свойства начинают улетучиваться.

Агроном рассказал, при помощи какого средства можно избавиться от муравьев на дачном участке.

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