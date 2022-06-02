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Песков назвал условие проведения референдума о вхождении Донбасса в состав РФ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков назвал условие проведения референдума о вхождении Донбасса в состав РФ
Фото: Администрация президента РФ

Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России на данном этапе невозможно. Об этом в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое — это должно быть решение этих людей. И второе — для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия, — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что лишь в случае полного обеспечения безопасности можно говорить о проведении подобного мероприятия, сообщает РИА Новости.

Крымский сенатор Сергей Цеков в свою очередь считает, что в течение текущего года могут пройти референдумы о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России. Чиновник напомнил, что многие юго-восточные города Украины были основаны во времена Екатерины Великой.

При этом депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет отметил необходимость более быстрого принятия Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. По его словам, освобожденные регионы в воссоединении с Россией должны двигаться по крымскому пути. При этом регион может поделиться опытом и стать куратором данного процесса.

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