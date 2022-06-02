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Песков ответил на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Александр Афонин
Общество
Песков ответил на вопрос о снятии моратория на смертную казнь
Фото: Администрация президента РФ

В повестке Кремля не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 2 июня.

— В Кремле никак не менялась позиция на этот счет, — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что подобного вопроса в повестке дня Кремля нет. Российским правительством он не обсуждается, передает РИА Новости.

17 мая глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что о необходимо сделать исключение для националистов из состава батальона «Азов» в моратории на применение смертной казни в России. Он добавил, что на руках боевиков — кровь женщин и детей, которым стреляли в спины. По его словам, их надо судить соответствующим образом.

Дмитрий Песков 2 июня заявил, что Россия озвучила условия, при которых возможно начать двухсторонние мирные переговоры, однако украинское правительство предпочитает следовать другому варианту. По его словам, Украина находится под натиском определенных стран, которые не позволяют провести переговоры для урегулирования конфликта.

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