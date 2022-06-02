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Торгово-промышленная палата РФ и Совет Федерации проведут планерную сессию в Москве

Антон Махов
Город
Торгово-промышленная палата РФ и Совет Федерации проведут планерную сессию в Москве
Фото: freepik.com

В Московской торгово-промышленной палате состоится пленарная сессия «Инструменты поддержки и развития инновационной и предпринимательской деятельности в городе Москве». Об этом в четверг, 2 июня, сообщил департамент средств массовой информации и рекламы столицы.

Сессию проведут в рамках церемонии награждения победителей регионального этапа ежегодного конкурса для малого бизнеса и предприятий-экспортеров «Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Мероприятие состоится 8 июня 2022 года с 14:00 до 18:00. Его организует торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В среду, 1 июня, Правительство Москвы и городское УФАС обсудили меры поддержки рекламной отрасли. Федеральная антимонопольная служба России в конце апреля 2022 года уже получала пакет мер поддержки, предусматривающий продление срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на один год, а также предоставление отсрочки платежей по ним и снижение размера выплат.

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