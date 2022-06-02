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«Волк в овечьей шкуре»: немцы раскритиковали работу посла Мельника

Араз Салехов
В мире
«Волк в овечьей шкуре»: немцы раскритиковали работу посла Мельника
Фото: dpa/picture-alliance

Украинский посол в Германии Андрей Мельник своими неоднозначными высказываниями отталкивает от Украины все больше сочувствующих — как в политических кругах, так и среди обывателей. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt в четверг, 2 июня.

— Сегодня он волк в овечьей шкуре. Никаких оскорблений, никаких обвинений. Удивительно. Но когда я его вижу, а ему говорят «ваше превосходительство», мне становится плохо. Каждый день он встречает людей в Twitter оскорблениями. Там он совершенно другой человек, — отметил один из пользователей соцсети.

Помимо этого, пользователь под ником Harald K не понимает недовольства Мельника в отношении германских властей.

— Почему он не ругается на Байдена и не предъявляет наглых требований? — задался он вопросом.

При этом жители Германии надеются, что киевский режим не представляет интересы народа, ведь в ином случае сочувствие к украинцам спадет на нет, сообщает РИА Новости.

Напомним, что украинский посол обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства. По его словам, в военном плане Германия не помогает Украине, а подводит ее.

Однако в Германии подобное отношение терпеть не собираются. Так, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предложил выслать украинского посла в Германии за его критику поставок оружия Киеву.

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