Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Водители превысили скорость на дорогах Петербурга в мае более 700 тысяч раз

Ирина Игнатенко
Общество
Водители превысили скорость на дорогах Петербурга в мае более 700 тысяч раз
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зарегистрировали в мае почти 886 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подробности сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга, передает издание «Невские новости».

В основном автомобилисты попадались на превышении скорости. Было зафиксировано свыше 700 тысяч нарушений. Более 100 тысяч раз водители города проехали на красный свет. Реже водители двигались или останавливались на полосах для общественного транспорта — отправлено 73 тысячи штрафов.

До конца года в Петербурге появятся 300 стационарных комплексов, которые помогают следить за автомобилистами. На данный момент в городе установлено более 600 камер, из них 120 передают информацию из автобусов и троллейбусов — они фиксируют выезд на выделенные полосы.

С начала текущего года более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками ДТП, в которых погибали люди. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Санкт-Петербург Нарушения Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте