Водители превысили скорость на дорогах Петербурга в мае более 700 тысяч раз

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зарегистрировали в мае почти 886 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подробности сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга, передает издание «Невские новости».

В основном автомобилисты попадались на превышении скорости. Было зафиксировано свыше 700 тысяч нарушений. Более 100 тысяч раз водители города проехали на красный свет. Реже водители двигались или останавливались на полосах для общественного транспорта — отправлено 73 тысячи штрафов.

До конца года в Петербурге появятся 300 стационарных комплексов, которые помогают следить за автомобилистами. На данный момент в городе установлено более 600 камер, из них 120 передают информацию из автобусов и троллейбусов — они фиксируют выезд на выделенные полосы.

С начала текущего года более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками ДТП, в которых погибали люди. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.