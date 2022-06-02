Желтые буквы «М» исчезнут с упаковок блюд после ребрендинга McDonald's

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В обновленной сети McDonald's уберут с упаковок блюд фирменные желтые буквы «М». Об этом в четверг, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

— Всего 12 июня готовятся к открытию минимум 15 точек, включая ресторан у станции «Пушкинская». В меню не будет блюд с названиями, начинающимися на «Мак», но будут привычные блюда на альтернативных позициях — «Чикен Премьер», «Наггетс» и бургер «Гранд». Картофель фри, «Чизбургер» и «Цезарь Ролл» сменят лишь упаковку — без фирменной желтой буквы «М», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, рестораны под новым брендом снова работают с большинством привычных поставщиков. До этого были продукты также на 98-99 процентов российскими, передает ТАСС.

До этого стало известно, что McDonalds планируется открыть в России 12 июня под новым брендом, а первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».

2 июня бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации восьмого варианта нового бренда — «Наше место». Отмечается, что в компании еще не определились с названием нового ресторана, однако там же подтвердили факт подачи восьми заявок на регистрацию.

Также стали известны названия блюд в обновленной сети McDonald's. Так, «Филе-о-Фиш» будет называться «Фиш Бургер», «Чикен Макнаггетс» станет просто «Наггетсом», а «Роял» превратится в «Гранд». Кроме того, из названий сэндвичей и соусов исчезнет приставка «мак».