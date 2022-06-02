«Одноклассники» и Мособрканал расскажут об особенностях системы образования в столице

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Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Московским образовательным каналом проведут серию прямых эфиров, в которых расскажут об особенностях столичной системы образования. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети в четверг, 2 июня.

Во время трансляций сотрудники Департамента образования и науки Москвы, психологи и учителя расскажут о грядущих нововведениях в процессе обучения, а также дадут советы родителям о том, как помочь ребенку во время подготовки к экзаменам.

Эфиры будут начинаться каждое утро по понедельникам, средам и пятницам в 11:00 в группе «Московский образовательный» в «Одноклассниках» и длиться около часа. Первая трансляция пройдет 3 июня.

1 июня продукты и сервисы VK запустили спецпроекты о кибербезопасности детей во время летних каникул. Так, например, портал Mail.ru проверит знания пользователей о безопасности в киберпространстве с помощью тест-игры «Помогите детям не попасться в сети», а «Одноклассники» предложат родителям пройти квиз о безопасности детей в интернете.