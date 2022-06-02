Более 1,3 тысячи москвичей обратились на горячую линию по вопросам профилактики укусов клещей

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Более 1,3 тысячи человек обратились на московскую горячую линию по вопросам профилактики укусов клещей с 16 по 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице в четверг, 2 июня.

— Консультации можно было получить в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни по телефонам дежурных врачей. Всего в управление и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» по телефонам горячей линии обратились одна тысяча 372 гражданина для консультаций и разъяснений, — говорится в сообщении.

Примечательно, что обращения поступали не только от жителей столицы, но и от граждан, проживающих в других регионах России, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным Роспотребнадзора, москвичи стали чаще заболевать боррелиозом после укуса клещей. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, заболевание может долгое время протекать бессимптомно, однако после привести к ужасным последствиям.