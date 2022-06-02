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Механик-водитель отразил воздушную атаку и сбил два самолета противника

Павел Воробьев
Общество
Механик-водитель отразил воздушную атаку и сбил два самолета противника
Оператор расчета зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» ведет боевую работу в ходе специальной военной операции по денацификации Украины. Система способна поразить современные самолеты и большое число летательных аппаратов / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах мужества и демонстрации высоких профессиональных навыков, показанных нашими военными в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Меткий зенитчик

Механик-водитель отразил воздушную атаку и сбил два самолета противника Фото: Минобороны РФ

Ефрейтор Иван Зубов служит механиком-водителем и электриком в составе расчета зенитно-ракетного комплекса. В ходе отражения воздушного налета украинских националистов Зубов работал на пуско-заряжающей машине комплекса, способной вести стрельбу одновременно с основной пусковой установкой. Ефрейтор зенитными ракетами сбил два самолета противника — штурмовик Су-25 и фронтовой бомбардировщик Су-24. Грамотные и быстрые действия Ивана Зубова позволили предотвратить воздушный удар по подразделениям наших войск. Это помогло спасти большое количество военной техники и жизней российских военнослужащих.

Быстрота ракетчика

Механик-водитель отразил воздушную атаку и сбил два самолета противника Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Дмитрий Горбачук служит на должности старшего механика-водителя самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса. Вместе с расчетом комплекса ему поставили задачу нанести высокоточные удары по позициям боевиков киевского режима. Дмитрий Горбачук быстро вывел пусковую установку на расчетную позицию, с которой ракетчики смогли точно поразить обнаруженный разведкой вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Сразу же после выполненного пуска младший сержант, лично управляя установкой, вывел ракетный комплекс из-под ответного огня противника. Затем, быстро сменив позицию, Дмитрий Горбачук передислоцировал установку на новое место, с которого ракетчики также поразили большое скопление техники неонацистов.

Десантный натиск

Механик-водитель отразил воздушную атаку и сбил два самолета противника Фото: Минобороны РФ

Старшина Антон Седегов, радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона, участвовал во взятии и удержании стратегически важного аэродрома. Высадившись с вертолета вместе с передовой волной десанта, Седегов помог уничтожить огневые точки противника. Затем старшина Антон Седегов организовал радиосвязь между развернувшейся минометной батареей и штурмовыми группами. По наводкам десантников, минометчики смогли подавить оборону врага на протяжении 15 километров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник национального Центра управления обороной России:

— По данным радиоперехвата, в городе Шостка Сумской области киевский режим планирует провокацию. Боевики собираются из жилых районов города нанести удар по территории России ракетами большой дальности и спровоцировать наших военных на ответный огонь. После чего обвинить их в ударах по гражданданской инфраструктуре.

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