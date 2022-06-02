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Посол США на Украине Бринк заявила, что регулировать дальность стрельбы РСЗО будет Киев

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол США на Украине Бринк заявила, что регулировать дальность стрельбы РСЗО будет Киев
Украина, США

Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставят Киеву. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

— Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 миллионов долларов, включая системы HIMARS... Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона, — передает слова посла РИА Новости.

Днем ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. По словам Байдена, эта мера призвана оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение.

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