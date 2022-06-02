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Медведев: Достижение целей спецоперации создаст новую систему безопасности

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев: Достижение целей спецоперации создаст новую систему безопасности
Фото: er.ru

Достижение Россией целей специальной военной операции на Украине должно привести к созданию новой системы международной безопасности. Об этом в четверг, 2 июня, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— В конечном счете это все действительно должно привести к формированию новой архитектуры международной безопасности. Не американоцентричной, где во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон, — подчеркнул он.

Медведев также заявил, что после развала СССР именно Вашингтон сейчас принимает все руководящие указания. Однако Россия создаст новую систему, которая станет сбалансированной и будет принимать во внимание интересы всех стран, передает ТАСС.

В середине мая Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. По его словам, именно большой арсенал современного сверхмощного оружия России «охлаждает амбиции» стран, которые в любой момент готовы развязать очередной крупномасштабный военный конфликт.

Зампред также рассказал о необходимости поддерживать российскую науку в нынешних условиях санкций со стороны Запада. Сейчас Россия должна активно развивать импортозамещение и внедрять отечественные разработки.

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