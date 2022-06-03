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«Воплотить мечты в реальность»: назван топ-5 знаков зодиака, которых в июне ждут перемены в жизни

Виктория Непомнищева
Общество
«Воплотить мечты в реальность»: назван топ-5 знаков зодиака, которых в июне ждут перемены в жизни
Фото: Unsplash

В начале лета некоторым из нас стоит приготовиться к изменениям в жизни. Какие именно знаки зодиака ждут глобальные перемены уже в июне, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

Овен (20 марта — 19 апреля)

Планетарная активность в этот период разжигает вашего внутреннего бунтаря. Вы можете обнаружить, что друзья, коллеги или общество в целом не одобряют вашего бунтарства. Однако это вас не побеспокоит, и чем больше вам бросают вызов, тем больше вы будете стараться. В конце концов вы сможете найти позитивный, творческий способ выражения своей воли, а не агрессивный. Друзья станут для вас источником поддержки и хороших советов. Поэтому поговорите с ними, прежде чем совершать какие-либо серьезные действия, но также доверяйте своим собственным инстинктам и интуиции.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Перемены даются вам нелегко, и сейчас вы очень не хотите раскачивать лодку. Давление перемен, скорее всего, исходит от вашей карьеры или профессиональной деятельности, так что в этом есть и финансовый элемент — наверняка вам представится возможность, которая несет в себе как риски, так и преимущества. Вам стоит найти утешение, комфорт или хороший совет в кругу семьи. Чтобы соотнести ваши собственные потребности с потребностями других, вам потребуется время и внимание. В последнее время появилось много возможностей для карьерного роста, и хорошие перспективы откроются и в этот период. Но ваша интуиция также будет вас настораживать. В какой-то момент вам захочется немного отступить.

Рак (21 июня — 21 июля)

Возможно, вы, наконец, почувствуете необходимость внести некоторые довольно резкие изменения в свою жизнь. Разговоры с другими помогут вам просмотреть все варианты ваших дальнейших действий и выяснить, какой путь является самым верным. Но в конечном итоге вы можете действительно доверять своим собственным инстинктам и внутренним желаниям. Этот период может стать напряженным в отношении финансов, которые в середине месяца находятся под влиянием напряженного аспекта Солнца и Сатурна. Вы беспокоитесь по этому поводу больше, чем нужно. В конечном счете ваши потребности будут удовлетворены. Вам представится очень хороший момент для того, чтобы высказать слова благодарности или обратиться к другим людям, которые могут нуждаться в помощи.

Лев (22 июля — 22 августа)

Для вас период полон возможностей и интересных идей, некоторые из них захватят вас целиком и дадут вам заряд бодрости и вдохновения. Вы получите некоторую ясность в отношениях и планах на будущее в течение первой недели месяца. Но чтобы воплотить ваши мечты в реальность, вам нужно будет предпринять решительные действия, так что будьте смелее и не оглядывайтесь назад. В этот период ваши близкие отношения, скорее всего, будут немного нестабильными, поэтому вам стоит провести больше времени со своей второй половинкой, выражая свои чувства и поддерживая гармонию в отношениях. Количество времени, которое вы проводите на работе и дома, вероятно, станет камнем преткновения в вашей любовной жизни. Однако вы не должны чувствовать себя виноватыми в том, что увлечены своей карьерой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это насыщенный период, вы почувствуете, что началась целая новая захватывающая глава вашей жизни! Изменения происходят во всем, особенно в работе. Некоторые избитые действия со стороны коллег, товарищей по команде или сотрудников вышвырнут вас из вашей игры. Сопротивляйтесь стремлению слишком остро реагировать на подобные происшествия. В этот период прогресс в карьере может быть достигнут ценой вашей личной жизни. Важно, чтобы вы полностью объяснили свои планы семье, чтобы избежать напряженности в конце месяца. Если вы одиноки, период может предвещать интересное развитие событий в вашей личной жизни, возможно, отношения с другом перерастут в нечто большее.

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