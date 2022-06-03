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Заммэра Сергунина: Портал Московского инновационного кластера расширил функционал

Георгий Соланович
Город
Заммэра Сергунина: Портал Московского инновационного кластера расширил функционал
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цифровая платформа Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow в 2022 году обновила функционал, улучшила дизайн и добавила информацию о новых мерах поддержки столичных бизнесменов. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

— В обновленной версии сайта предусмотрели ряд дополнительных функций, которые расширяют возможности для пользователей. Здесь есть полезные сервисы для представителей разных сфер — информационных технологий, науки, промышленности и других, — уточнила Сергунина.

Так, например, в январе 2022 года на сайте МИК обновили личные кабинеты пользователей: у всех зарегистрированных аккаунтов начала отображаться панель с основной информацией о самых востребованных сервисах. Кроме того, была создана страница технической поддержки с чат-ботом.

Помимо этого, в личном кабинете для организаций обновили дизайн главной страницы и добавили новые разделы, а в личном кабинете инноваторов появилась возможность участвовать в различных программах развития и конкурсах для стартапов.

В сервисе «Биржа контрактного производства» появился новый раздел — «Косметика», в базу сервиса «Помещения в аренду» добавили более 180 новых объектов, а для участников «Академии инноваторов» доработали личный кабинет пользователей.

Также в этом году на портале инновационного кластера для предпринимателей и инноваторов стали доступны новые меры поддержки и появилась возможность подать заявку на участие в программе льготного кредитования и возмещения расходов соответственно.

27 мая стало известно, что столица заняла лидирующую позицию по индексу качества инновационной политики.

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