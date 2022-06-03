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Астрологи рассказали, чего ждать всем знакам зодиака 3 июня

Анастасия Колоскова
Общество
Астрологи рассказали, чего ждать всем знакам зодиака 3 июня
Фото: Pixabay

В пятницу, 3 июня, растущая Луна последний день пребывает в созвездии Рака. Астрологи рекомендуют посвятить это время творчеству и созданию планов.

Так, эмоциональное состояние Овнов нарушит беспокойство и тревога. Им стоит расслабиться и не вестись на внешние провокации.

Тельцам в погоне за успехом следует не забывать о простых радостях. Им важно разрешить себе временную передышку и провести время с семьей.

Близнецам пора стать честными с собой и окружающими. День подходит для откровенного разговора со своей второй половиной.

Раки ощущают груз ответственности. Однако им не стоит паниковать, так как они имеют все шансы успешно справиться с поставленными задачами.

Львы в этот день могут подвести промежуточные итоги во всех сферах, будь то работа, любовь или отношения с близкими. При этом важно обратить внимание на детали.

Новые знакомые Дев могут показать себя не с лучшей стороны. Представителям этого знака не следует позволять собой манипулировать для достижения чужих целей.

Весам стоит посвятить день интенсивной уборке и избавлению от накопленного хлама. Астрологи советуют им быть безжалостными к старой мебели и пылесборникам.

Скорпионы постепенно подбираются к значимому повороту в карьере. Сейчас важно уделить внимание близким и членам своей команды, которые непременно будут им благодарны.

Стрельцы настроены на перемены, однако не стоит торопить события. Они рискуют оторваться от реальности и перестать получать наслаждение.

Козерогам важно вынырнуть из постоянного потока новостей и свести к минимуму взаимодействие с гаджетами. День идеален для похода на природу, чтобы прочувствовать начало лета.

Творческая энергия Водолеев будет бить ключом. Необходимо сконцентрироваться на целях и воспользоваться потоком вдохновения.

Для Рыб настало время обсудить неразрешенные вопросы с близкими или коллегами. Звезды позволят пообщаться на непростые темы и при этом избежать конфликта. Главное — не давить на своих оппонентов, пишет Пятый канал.

До этого астролог Тамара Глоба рассказала о том, что будет происходить со знаками зодиака в июне 2022 года.

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