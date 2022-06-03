Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства пешеходного моста через Водоотводный канал

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Водоотводный канал Карта всех событий

В центре столицы идет строительство пешеходного моста через Водоотводный канал, который станет частью одного из главных туристических маршрутов. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Велопешеходный мост через Водоотводный канал, который соединит остров Балчуг и район Якиманка, станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города. Кроме того, благодаря его строительству, будет сформирован единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что непрерывный прогулочный маршрут будет построен от Воробьевых гор вплоть до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.

Помимо этого, Бочкарев рассказал о завершении сооружения трех опор моста через реку Битцу. Так, новый мост обеспечит съезды с Московского скоростного диаметра на МКАД и Симферопольское шоссе.

В четверг, 2 июня, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что новый мост в Нагатинском Затоне выполнят в форме полумесяца. Его протяженность составит 240 метров.