Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства пешеходного моста через Водоотводный канал

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства пешеходного моста через Водоотводный канал
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Водоотводный канал Карта всех событий

В центре столицы идет строительство пешеходного моста через Водоотводный канал, который станет частью одного из главных туристических маршрутов. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Велопешеходный мост через Водоотводный канал, который соединит остров Балчуг и район Якиманка, станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города. Кроме того, благодаря его строительству, будет сформирован единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что непрерывный прогулочный маршрут будет построен от Воробьевых гор вплоть до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.

Помимо этого, Бочкарев рассказал о завершении сооружения трех опор моста через реку Битцу. Так, новый мост обеспечит съезды с Московского скоростного диаметра на МКАД и Симферопольское шоссе.

В четверг, 2 июня, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что новый мост в Нагатинском Затоне выполнят в форме полумесяца. Его протяженность составит 240 метров.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте