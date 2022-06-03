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Эксперты сообщили, что в России не ожидается дефицита сладостей

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты сообщили, что в России не ожидается дефицита сладостей
Фото: Unsplash

Россияне не заметят сокращения выпуска в стране кондитерских изделий, и в магазинах по-прежнему будет много сладостей.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон отметил, что в магазинах по-прежнему наблюдается изобилие кондитерских изделий. В этой сфере наблюдается хорошая конкуренция, что положительно сказывается на покупателях.

Ретейлер Дмитрий Потапенко добавил, что сладостей на прилавках российских магазинов будет достаточно, но может измениться их ассортимент из-за проблем с поставками ряда товаров, которые возникли в последние месяцы.

Он также выразил уверенность, что западные компании не будут рисковать большими рынками ради поставок продукции в Россию, передает НСН.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что за первые четыре месяца 2022 года выпуск сладостей в стране снизился на 50 тысяч тонн (3,4 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Nation News.

Хороший способ контролировать количество употребляемого сладкого и при этом получать от него удовольствие — есть его вдумчиво. Также стоит учитывать, что повышенное желание сладкого приходит к человеку тогда, когда ему скучно или грустно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина

сахар Сладости Продукты
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