Три автобусных маршрута задерживаются на Измайловском проспекте

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Три автобусных маршрута № 11, 12 и 34 задерживаются на Измайловском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 3 июня.

— На Измайловском проспекте из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются маршруты № 11, 12 и 34, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что инцидент произошел между остановками «Метро Партизанская» и «Главная аллея». Жителей города в свою очередь призывают быть внимательными и следить за изменениями маршрутов.

Также стало известно об изменении маршрутов нескольких автобусов в связи с проведением строительных работ в столичном районе Ново-Переделкино. Так, маршрут № 333 пройдет через Проектируемый проезд № 6574, а также улицы Лукинскую, Шолохова и Александры Мухиной.

Вместо улицы Федосьино маршрут № 497 будет курсировать через Проектируемый проезд № 6574 с двусторонним заездом на Новоорловскую и Чоботовскую улицы.

Помимо этого, с 4 июня по 29 августа ограничат движение на участках Авиационной улицы. Причиной стало проведение строительных работ.