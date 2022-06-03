Europe 1: Под Харьковом убили первого французского наемника, воевавшего за ВСУ

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Французский наемник, воевавший на стороне киевского режима, был убит в Харьковской области Украины. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 в пятницу, 3 июня.

Француз прибыл на Украину воевать в составе интернационального легиона. Смертельное ранение он получил в результате артиллерийского обстрела под Харьковом.

Отмечается, что это первый французский наемник, погибший с начала спецоперации ВС России на Украине, передает РИА Новости.

До этого командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба заявил, что Авдеевский коксохимический завод может стать для солдат ВСУ второй «Азовсталью», однако на этот раз ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен. По его словам, если украинские боевики не покинут завод в Авдеевке за отведенное им на это время, то «там и останутся».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. При этом в Минобороны подчеркнули, что мирное население в ходе спецоперации не пострадает.