Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Europe 1: Под Харьковом убили первого французского наемника, воевавшего за ВСУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Europe 1: Под Харьковом убили первого французского наемника, воевавшего за ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Французский наемник, воевавший на стороне киевского режима, был убит в Харьковской области Украины. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 в пятницу, 3 июня.

Француз прибыл на Украину воевать в составе интернационального легиона. Смертельное ранение он получил в результате артиллерийского обстрела под Харьковом.

Отмечается, что это первый французский наемник, погибший с начала спецоперации ВС России на Украине, передает РИА Новости.

До этого командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба заявил, что Авдеевский коксохимический завод может стать для солдат ВСУ второй «Азовсталью», однако на этот раз ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен. По его словам, если украинские боевики не покинут завод в Авдеевке за отведенное им на это время, то «там и останутся».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. При этом в Минобороны подчеркнули, что мирное население в ходе спецоперации не пострадает.

Украина Армия Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте