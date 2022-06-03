Путин представил в СФ кандидата на должность военного прокурора РВСН

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июня, представил в Совет Федерации для консультаций кандидатуру Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— Президент России Путин Владимир Владимирович представил в Совет Федерации для проведения консультаций кандидатуры Егиева Артура Левоновича на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения и Неко Валерия Николаевича — на должность Московского городского военного прокурора, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

26 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 26 апреля, подписал распоряжение о назначении Ильи Баланина новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

21 апреля Государственная дума поддержала выдвижение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка России с 24 июня 2022 года сроком на пять лет.