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Ученые обнаружили самое древнее и большое растение на Земле

Анастасия Колоскова
Общество
Ученые обнаружили самое древнее и большое растение на Земле
Фото: Unsplash

Австралийские исследователи обнаружили гигантскую водоросль, которая является самым старым и большим растением на планете. Об этом свидетельствует публикация в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

По словам ученых, речь идет о водоросли, которая разрослась на 180 километров в заливе Шарк в Соединенных Штатах. Предположительный возраст растения составляет 4,5 тысячи лет.

Авторы утверждают, залив был исследован в рамках изучения генетического биоразнообразия данной местности. С этой целью исследователи взяли образцы растений из разных участков акватории. Полученные материалы проанализировали с использованием 18 тысяч генетических маркеров. Выяснилось, что все образцы принадлежат одному растению, которое, предположительно, произошло из одного саженца.

Полученные результаты вызвали удивление специалистов, так как на время существования водоросли выпали многочисленные изменения окружающей среды, в том числе температуры воды, ее освещенности и солености. В перспективе ученые планируют дополнительные исследования, которые позволят понять, каким образом этой растению удалось выжить, пишет Lenta.ru.

До этого ученые из США нашли лекарственное растение, которое может подавлять некоторые вирусы в организме, в том числе и коронавирус.

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