Ракова: Кареты скорой помощи прибыли через шесть минут после начала пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что скорая помощь прибыла через шесть минут после начала пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

— Через шесть минут после начала пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на место прибыли первые кареты скорой помощи. Всего мы развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета. На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что другой человек обратился с ожогом кисти. По ее словам, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации пациент отказался лично. Кроме того, Ракова заявила о продолжении работ по поиску людей на месте происшествия, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил направить 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи к месту пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Также стало известно, что сотрудники МЧС спасли более 120 человек из бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», который загорелся на западе Москвы. Однако на данном этапе продолжается поиск людей в здании.