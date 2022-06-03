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Нутрициолог Шишова рассказала о последствиях отказа от кофе

Анастасия Колоскова
Общество
Нутрициолог Шишова рассказала о последствиях отказа от кофе
Фото: Pexels / Chevanon Photography

Употребление в день одной–двух чашек натурального кофе не причинит вреда организму, однако чрезмерное увлечение напитком может привести к печальным последствиям. Об этом рассказала нутрициолог Ева Шишова, упомянув об эффекте, который вызывает отказ от кофе.

Она отметила, что люди ценят в кофе его бодрящее влияние на нервную систему. Злоупотребление напитком приводит к смещению биоритмов.

Нутрициолог также обратила внимание, что кофе косвенно вредит фигуре, если пить его с молоком или другими добавками, которые увеличивают напитку калории.

По словам эксперта, человек, который выпивает лишь несколько чашек кофе, не ощутит на себе эффект после отказа от напитка, в отличие от тех, кто употребляет ежедневно по четыре–пять чашек.

— Сначала, конечно, у человека будет раздражительность, так как организм уже привык к допингу, дополнительному усилению бодрости, но через две–три недели он поймет, что сон улучшился, улучшилось пищеварение, настроение более стабильное — нет резких перепадов, состояний, когда сначала много энергии, а потом резко раздражительность, — цитирует Шишову Lenta.ru.

До этого эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова объяснила, какие продукты способны выводить полезные вещества из организма. В перечень неблагоприятных продуктов вошли кофе, энергетики, алкоголь.

польза Кофе нутрициолог
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