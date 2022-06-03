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В экс-McDonald's официально опровергли слухи о новом названии ресторанов

Георгий Соланович
Общество
В экс-McDonald's официально опровергли слухи о новом названии ресторанов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сообщения СМИ о том, что бывшие рестораны McDonald's откроются под названием «Доминис», — ложь. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 3 июня.

— Новое название еще в разработке, — передает сообщение РБК.

О том, что бывшие рестораны McDonald's будут переименованы в «Доминис», стало известно 2 июня. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источник в компании.

До этого в пресс-службе компании McDonald's сообщили, что представители сети общепита работают над созданием нового бренда и отправили заявки на регистрацию нового названия. В документации Роспатента фигурировали четыре возможных названия для российского варианта сети: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Известно, что McDonald's под новым брендом собираются открыть в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».

опровержение слухов новое название McDonald’s
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