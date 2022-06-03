Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

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В эти выходные в столице ожидается теплая погода. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, в субботу горожанам стоит ожидать переменную облачность, воздух при этом прогреется до 21 градуса. В воскресенье, 5 июня, температура воздуха будет такой же — 19–21 градус, однако местами пройдут кратковременные дожди.

В понедельник, 6 июня, температура сохранится в тех же пределах, во вторник и среду дождей не прогнозируют, будет переменная облачность, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Утром 3 июня столицу накрыл сильный дождь. В частности, сильные осадки наблюдались на юго-западе, западе и северо-западе. Согласно данным карты «Яндекс.Погода», дождь будет идти после 10 часов, однако он начнет стихать ближе к 11.

При этом синоптики заявили, что 3 июня город и область окажутся под влиянием атмосферного фронта. В частности, при облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 19–24 градусов тепла.